Domanda record per l'emissione del nuovo Btp a 10 anni e Green a 20 anni annunciato martedì dal Mef. Come spiega una nota del ministero, l'importo emesso per il decennale è stato pari a 13 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 140 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Btp Green a 20 anni l'importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 130 miliardi di euro.