Per sposarsi servono mamma, papà… o la banca: il 70% degli italiani non riesce a pagare da solo il matrimonio

A trainare il comparto c'è un settore più di nicchia: il wedding tourism. Si tratta di matrimoni di coppie straniere che scelgono l'Italia come location. "I dati evidenziano come il connubio tra paesaggi iconici, design italiano e cultura locale confermi l'Italia come una destinazione wedding insostituibile – dice il presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, al quindicinale economico-finanziario "Il Bollettino" – si tratta di un motivo d'orgoglio nazionale perché la Penisola si posiziona saldamente come leader mondiale del settore, grazie all'aura di qualità e esclusività che è in grado di emanare".