E-commerce: quasi 3 milioni di italiani vittime di truffe online, uno su due non denuncia

Il 38,5% dei truffati non sporge denuncia perché convinto di non poter recuperare quanto perso, mentre il 24,6% giustifica la mancata segnalazione con il basso danno economico subito. Significative anche le motivazioni psicologiche: il 16,9% non denuncia perché si sente ingenuo per essere caduto nella trappola, mentre il 9,2% preferisce non rendere noto l'accaduto ai familiari.