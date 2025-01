Cybersicurezza, nel 2024 truffe online per 181 milioni di euro (+32%)

Un'altra piaga è quella dei siti web che diffondono materiale Csam (Child sexual abuse material). In questo caso l'attività del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) ha portato alla sorveglianza di 42.031 siti e all'inserimento di 2.775 di questi nella cosiddetta "black list". Col segno più anche i reati contro la persona, che nel 2024 ha contato 1.500 casi di "sextortion" - le cui vittime maggiorenni sono state soprattutto uomini - e 264 casi di diffusione non consensuale di immagini o video intimi, prevalentemente nei confronti di donne, che hanno portato alla denuncia di oltre 200 persone. Indagini hanno riguardato anche la detenzione, lo scambio e la produzione di materiale pedopornografico, oltre all'adescamento online di minori, attività di monitoraggio che ha portato all'analisi di oltre 42mila siti web, di cui 2.775 inseriti nella lista nera.