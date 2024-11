Telemarketing selvaggio, 3.500 segnalazioni di truffe al telefono in sei mesi

Tre tipi di telemarketing illegale - A destare preoccupazione - spiega l'associazione dei trader energetici - non è solo il numero dei raggiri che ogni giorno vengono messi in atto attraverso le telefonate commerciali, ma anche la tipologia delle truffe che mirano a realizzare tre diversi tipi di telemarketing illegale: la violazione dei dati personali, la truffa sull'offerta commerciale e la sostituzione di persona. Le strategie messe in atto in modo truffaldino spaziano da fantomatici guasti a centraline e cabine elettriche alla realizzazione di finti lavori stradali, dalla segnalazione di finti errori in bolletta alla richiesta di chiarimenti sui dati anagrafici. L'obiettivo è quello di estorcere l'adesione a contratti. Dalle segnalazioni ricevute dagli utenti al portale di Arte emerge come sempre più spesso si ricevano telefonate che comunicano fantomatici guasti a centraline e cabine elettriche con la conseguente necessità di chiudere il vecchio contratto e aprirne uno nuovo per continuare a ottenere la fornitura energetica, pena la sospensione del servizio. Ci sono poi i finti lavori stradali che danneggiano le tubature del gas portando all'imminente interruzione del servizio e all'esigenza di attivare una nuova fornitura. Alcuni si presentano come un non meglio specificato "ufficio gestione pratiche" nazionale comunicando agli utenti la presenza di errori nelle tariffe praticate in bolletta, che sarebbero più alte del dovuto, e la necessità di cambiare contratto per ottenere il rimborso delle maggiori somme pagate, o informando circa errori anagrafici che imporrebbero la stipulazione di un nuovo contratto allo scopo di mantenere attive le forniture. Sempre più numerose poi le telefonate che millantano l'identità di falsi enti nazionali come l'Ente Nazionale Mercato Libero, l'Ente Nazionale Verifica Prezzi o addirittura l'Autorità di regolazione Arera, o che si presentano come incaricati delle associazioni dei consumatori, per apparire più credibili agli occhi della vittima.