Telemarketing selvaggio: come bloccare le chiamate dei call center

Ogni volta che riceviamo una telefonata da un call center, ci chiediamo subito chi abbia dato il nostro numero. Ma, in realtà, siamo noi stessi a fornire il consenso alle telefonate da parte degli operatori di queste compagnie. Come? Ogni volta che ci registriamo a un sito web e, per fretta o sbadataggine o perché non informati, diamo il consenso all'utilizzo dei nostri dati per finalità di marketing o al trasferimento degli stessi a terzi. Per questo, è importante prestare la massima attenzione quando si compila un modulo di registrazione online. Ma non basta: spesso il consenso viene richiesto non solo al momento dell'iscrizione al sito web, ma anche quando si effettua un acquisto e si riceve la richiesta di confermarlo. In questi casi, insieme alla conferma di avere comprato quel prodotto, può arrivare la richiesta di esprimere il proprio consenso alla cessione di dati anche per le finalità di marketing. Meglio, dunque, fare attenzione a quali consensi si danno ogni volta che si accede o ci si registra a un sito web per acquistare qualcosa o per qualsiasi altro motivo.