Warren Buffett, ecco come è diventato l’Oracolo della finanza mondiale

A sorpresa Warren Buffett ha annunciato il suo ritiro dalla guida di Berkshire Hathaway alla fine del 2025. Lo ha fatto davanti a migliaia di azionisti riuniti a Omaha che gli hanno tributato una standing ovation. L’investitore più celebre al mondo, oggi 94enne, ha confermato il passaggio del timone a Greg Abel, attuale vicepresidente del gruppo. Nell’ultimo discorso da Ceo, Buffett ha criticato (senza nominarlo) le politiche protezionistiche del presidente Donald Trump e ha difeso il libero scambio come motore di prosperità globale: "Il commercio non dovrebbe essere un’arma", ha detto, "la prosperità non è un gioco a somma zero". Il suo addio segna la conclusione di un’epoca per la finanza mondiale.