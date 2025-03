"Senza educazione finanziaria la democrazia è a rischio: saper gestire i soldi è oggi importante come leggere e scrivere"

Come è cambiato il nostro rapporto con il denaro nell'era in cui è diventato per lo più virtuale?

Abito nella Silicon Valley e posso dire che sicuramente ci sono tante opportunità, ma come studiosa di educazione finanziaria credo anche che ci siano tanti rischi. Se la moneta diventa invisibile, se con un clic posso trasferire somme di denaro, ancora di più devo avere una conoscenza finanziaria. Pensiamo alla facilità di fare pagamenti o alle nuove invenzioni come 'buy now, pay later' (compra ora, paga dopo). Quando la moneta diventa invisibile, potrebbe sfuggirmi di mano quanto effettivamente ho speso. La digitalizzazione porta tante opportunità, ma dobbiamo avere una conoscenza finanziaria di base per utilizzare la tecnologia a nostro vantaggio invece che a vantaggio delle aziende.