Scuola al via a settembre: tutte le novità dell'anno scolastico 2024-2025

La riforma del ddl Valditara non è stata approvata. Tuttavia, non appena la modifica passerà definitivamente il vaglio del Parlamento, cambieranno diverse cose. Infatti, con il 5 scatterà la bocciatura e un 6 in condotta negli istituti superiori equivarrà a un debito in educazione civica. La conseguenza è che si dovrà poi sostenere un esame al rientro dalle vacanze estive. E questo esame, che consisterà in un elaborato sui temi della cittadinanza attiva e solidale, sarà obbligatorio per poter essere promossi all'anno successivo. Il voto in condotta è importante anche nelle scuole medie, dove sarà riferito a tutto l'anno scolastico. In pratica, gli insegnanti dovranno valutare il comportamento degli studenti durante tutto il periodo di frequenza della scuola. Un 5 in condotta basterà per la bocciatura. Secondo un sondaggio la riforma Valditara sul voto in condotta piace all'80% di docenti e genitori.