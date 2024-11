Gb: l'81% dei bambini apprende abilità finanziarie grazie ai videogiochi

Di questi tempi, i videogiochi sono diventati l'oggetto dell'intrattenimento a 360 gradi specie per i giovanissimi. In Gran Bretagna, il 90% dei bambini gioca ai videogame e spende in media 38 sterline al mese: questo fenomeno costituisce una vera e propria sfida per i genitori, che si trovano adesso a dover insegnare ai propri figli il valore dei soldi e come utilizzarli nel modo più responsabile possibile.