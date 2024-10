Usa: i videogiochi diventano ospiti delle sale lounge aeroportuali

Per accedere a tale spazio, i viaggiatori potranno scegliere di pagare una tariffa una tantum (i costi si aggirano sui 15 dollari per 30 minuti o 25 dollari per un'ora) o di abbonarsi (45 dollari per l'accesso illimitato), mentre la struttura sarà accessibile momentaneamente nella fascia dalle ore 7:00 alle 20:00 (con buona pace dei viaggiatori che, per ritardi o imprevisti, saranno costretti a passare la notte in aeroporto e cercheranno un "modo" per ingannare il tempo).