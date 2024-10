Svizzera: chirurghi operano un maiale a 9mila km di distanza grazie a un controller PlayStation

"L'endoscopia teleoperata offre non solo formazione e tutoraggio chirurgico a distanza, ma anche assistenza diagnostica e chirurgica immediata in aree remote, in particolare quando mancano le competenze locali", ha dichiarato in un comunicato la dottoressa Shannon Melissa Chan, assistente del Dipartimento di Chirurgia della University of Colorado Medicine. "Un esperto remoto può anche istruire infermieri addestrati a eseguire le procedure. Milioni di pazienti in tutto il mondo potranno ricevere diagnosi e cure tempestive per il cancro gastrointestinale grazie alla maggiore accessibilità della tecnologia endoscopica".