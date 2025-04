La Cina cambia strada: così Pechino aggira i dazi Usa lasciando Ue e Italia fuori dalle rotte che contano

Con i dazi americani saliti al 100% su alcuni prodotti chiave — come auto elettriche e semiconduttori — la Cina ha avviato un’offensiva diplomatica e industriale per aprire nuovi canali. Gli investimenti cinesi in Africa sono aumentati del 16% nel 2024 secondo i dati del China-Africa Research Initiative (Cari) della Johns Hopkins University.



In Sudamerica Pechino finanzia porti, ferrovie e infrastrutture digitali: secondo uno studio della Eclac (Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi), la Cina ha superato gli Stati Uniti come primo partner commerciale del Sudamerica. E in Asia promuove accordi bilaterali per saltare le sanzioni e rafforzare come blocco alternativo l'Asean, vale a dire l'Association of Southeast Asian Nations (un'organizzazione intergovernativa composta da 10 paesi del Sud-Est asiatico: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam).