Dazi sul Made in Italy, ecco come prova a resistere il settore delle macchine utensili

Il mercato americano rappresenta per l'industria italiana delle macchine utensili il primo mercato di esportazione, con una quota del 16% e ordini per 630 milioni di euro nel 2023, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Le nuove politiche protezionistiche americane, tuttavia, potrebbero avere conseguenze rilevanti per il settore. Abbiamo intervistato Riccardo Rosa, presidente di Ucimu Sistemi per Produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, che è anche a capo dell'omonima azienda. Realtà molto attenta alle evoluzioni del mercato e proprio per questo in costante dialogo con l'Università Cattolica e il suo corso di laurea magistrale in Mercati e strategie d'impresa, all'interno della Facoltà di Economia.