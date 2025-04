Xi Jinping e la strategia cinese in risposta ai dazi di Donald Trump

Non è un caso se nel viaggio di Xi Jinping in Vietnam si sia parlato proprio di aerei: il premier vietnamita Pham Minh Chinh ha invitato il presidente di Comac He Dongfeng a investire in centri di garanzia, manutenzione e riparazione per velivoli in Vietnam. E tra i 45 accordi commerciali ne è stato firmato uno anche tra la compagnia aerea low cost vietnamita Vietjet e lo stesso costruttore cinese Comac, anche se non ne sono stati divulgati i dettagli, come nella migliore tradizione sino-vietnamita. Tra gli altri accordi di cooperazione Cina-Vietnam, la stampa locale ha messo in evidenza quelli su connettività, intelligenza artificiale, ispezioni doganali e quarantena, commercio di prodotti agricoli, cultura e sport, sostentamento della popolazione, sviluppo delle risorse umane e media.