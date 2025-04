L'Ue: dai dazi impatto limitato sul nostro Pil, effetti peggiori su quello americano

Secondo il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, i dazi statunitensi avrebbero come effetto quello di far contrarre il Pil usa dello 0,8-1,4% entro il 2027, mentre quello Ue solo di circa lo 0,2%. E se fossero confermati in modo permanente, le conseguenze economiche sarebbero ancora più negative per gli americani. Per ora però Trump ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Unica eccezione la Cina: a Pechino saranno infatti applicati complessivamente dazi al 145%. E Pechino risponde rialzando i controdazi sui beni Usa dall'84% al 125%.