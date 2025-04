Dazi, Casa Bianca: aliquota reale al 145% per la Cina | Tonfo a Wall Street dopo il rally di mercoledì

Il presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di bloccare tutti i finanziamenti federali alle cosiddette "città santuario", ovvero quei centri urbani che limitano la cooperazione con le autorità federali per l'immigrazione. "Basta città santuario! Proteggono i criminali, non le vittime", ha scritto Trump in un post su Truth. "Stanno infangando il nostro Paese e sono derise in tutto il mondo". Il presidente, che ha promesso la più vasta deportazione di massa nella storia degli Usa, ha poi aggiunto: "Sto lavorando a documenti per bloccare tutti i fondi federali a qualsiasi città o Stato che permetta l'esistenza di queste trappole mortali!". La misura, se attuata, metterebbe sotto pressione i bilanci di città come New York, San Francisco e Los Angeles.