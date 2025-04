Guerra commerciale, la Cina blocca l'acquisto di nuovi Boeing | Trump valuta un'esenzione temporanea dei dazi sulle auto

La Commissione Ue "non è disponibile a compromessi sulla salute e il benessere dei cittadini europei", mettendo in discussione gli standard Ue di qualità del settore agroalimentare; questa per la Commissione è "una linea rossa": gli standard agroalimentari "non sono parte del negoziato" con l'amministrazione Usa sui dazi, così come non ne fa parte "la regolamentazione Ue sulla tecnologia e il mercato digitali". Lo hanno sottolineato oggi a Bruxelles i portavoce della Commissione europea Arianna Podestà e Olof Gill.