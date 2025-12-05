RAEE, così i rifiuti elettronici avvelenano i suoli italiani: solo 4 su 10 sono gestiti correttamente

Ogni italiano produce oltre 16 kg di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) all’anno, ma meno del 40% viene gestito correttamente. Il resto finisce spesso in discariche abusive, nell’indifferenziata o in traffici illegali, rilasciando piombo, mercurio, cadmio e nichel che contaminano irrimediabilmente suoli e falde acquifere. Il risultato? Metalli pesanti che penetrano il terreno, inquinando per decenni campi e fonti d'acqua potabile. E proprio per permettere a ogni cittadino di fare la scelta giusta, i Consorzi Ecoped e Ridomus dell’Hub SAFE hanno creato MyRAEE, app gratuita patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Basta scattare una foto e, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, l'app riconosce immediatamente il tipo di rifiuto elettronico, indica dove eventualmente ripararli, mostra sulla mappa i centri di raccolta comunali più vicini e fornisce informazioni chiare sui diritti di ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero".