Scandalo delle chat, il capo del Pentagono: "Non ho inviato piani di guerra su Signal"

All'indomani di un nuovo scandalo delle chat, il capo del Pentagono Pete Hegseth si difende: "Non ho mai inviato piani di guerra su Signal". E, in un'intervista a Fox News, sottolinea: "Prendo le informazioni top secret molto sul serio. Guardo piani di guerra tutti i giorni, anche dieci minuti fa, no li ho mai condivisi". E accusa non meglio identificate "talpe" al dipartimento "di voler danneggiare l'agenda del presidente". Il nuovo capitolo della vicenda arriva all'indomani della decisione di Donald Trump di esporre negli Stati Uniti, in tutti i palazzi federali, le bandiere a mezz'asta in segno di rispetto per la memoria di Papa Francesco.