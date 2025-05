Boom fotovoltaico, c’è un Paese che fa incetta di pannelli cinesi: ecco perché (l’ecologia non c’entra)

In molte aree del Pakistan, le temperature estive superano regolarmente i 45°C, con picchi che raggiungono i 50 gradi durante le ondate di calore sempre più frequenti. In queste condizioni climatiche estreme, il ricorso ai condizionatori d’aria non è un lusso, ma una necessità vitale. Tuttavia, i blackout e i costi elevati dell’elettricità di rete rendono l’accesso all’aria fresca un privilegio per pochi. È qui che entra in gioco il fotovoltaico: non per salvare il pianeta, ma per alimentare i condizionatori e garantire benessere personale. Chi può permetterselo investe in impianti solari per sfuggire al caldo insostenibile e avere una fornitura elettrica stabile, soprattutto nelle ore più critiche. La corsa ai pannelli cinesi, quindi, ha motivazioni pratiche e immediate, ben lontane dalle logiche della sostenibilità ambientale.