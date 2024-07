Nuovo aiuto alle famiglie per installare il fotovoltaico: chi può chiederlo e come

Ogni nucleo familiare può chiedere una sola agevolazione per la propria abitazione. Se il gestore rileva delle incongruenze nei requisiti richiesti e rigetta la domanda, è possibile ripresentarla dopo aver sanato le mancanze riscontrate dal Gse in fase di istruttoria. Se invece non si riuscisse a ottenere il beneficio a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per questo bando, bisognerà aspettare il prossimo per presentare una nuova richiesta.