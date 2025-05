Che fine ha fatto Mario Draghi?

Nel 2002, lasciato il ministero del Tesoro, Draghi entra in Goldman Sachs International come vicepresidente. Non abbraccia mai lo stile aggressivo della banca d’affari, ma ne studia da vicino le dinamiche. Anni dopo dirà: "Capire i mercati è essenziale se vuoi regolarli. Non puoi governare ciò che non conosci". È un periodo spesso criticato, ma per lui è un passaggio necessario per vedere il mondo della finanza dall’interno.