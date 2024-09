Draghi: "In Ue serve il doppio degli investimenti del Piano Marshall" | "L'Europa agisca o sarà una lenta agonia"

"Il problema non è che l'Europa manchi di idee o di ambizione. Abbiamo molti ricercatori e imprenditori di talento che depositano brevetti. Ma l'innovazione è bloccata nella fase successiva: non riusciamo a tradurre l'innovazione in commercializzazione e le aziende innovative che vogliono crescere in Europa sono ostacolate in ogni fase da normative incoerenti e restrittive - osserva ancora Draghi - . Di conseguenza, molti imprenditori europei preferiscono chiedere finanziamenti ai venture capitalist statunitensi e scalare sul mercato Usa. Tra il 2008 e il 2021, quasi il 30 per cento degli 'unicorni' fondati in Europa - startup che hanno superato il miliardo di dollari di valore - ha trasferito la propria sede all'estero, la maggior parte negli Stati Uniti. Con il mondo in procinto di una rivoluzione dell'intelligenza artificiale, l'Europa non può permettersi di rimanere bloccata nelle 'tecnologie e industrie di mezzo' del secolo scorso. Dobbiamo sbloccare il nostro potenziale innovativo. Questo sara' fondamentale non solo per essere leader nelle nuove tecnologie, ma anche per integrare l'IA nelle nostre industrie esistenti in modo che possano rimanere all'avanguardia", continua la prefazione.