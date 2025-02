Draghi: "Se unita, l'Ue potrà essere all'altezza delle sfide | Rimarremo soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa"

Sul debito comune Ue, Draghi evidenzia che, per gli investimenti necessari "il dato dei 750-800 miliardi l'anno è stimato per difetto". E aggiunge che, per soddisfare queste stime, è necessario emettere titoli di debito, "e questo debito comune deve essere, per definizione, sovranazionale, perché alcuni Paesi non dispongono di spazio fiscale sufficiente nemmeno per i propri obiettivi, non hanno alcuno spazio fiscale". Ha inoltre sottolineato come il dato dei 750-800 miliardi può anche scendere, alla luce della messa in campo delle riforme necessarie in Ue.