"Sostanzialmente, il rapporto Draghi riassume molte delle priorità che erano già state poste sul tavolo, ma che non avevano ancora trovato una sorta di composizione coerente dentro un unico grande testo che mettesse insieme gli obiettivi e anche gli strumenti per raggiungerli. L'individuazione delle priorità è stata fatta con attenzione, con anche dovizia di dettagli. Gli strumenti per ottenere il risultato sono complessi. Ci sono dei Paesi, più che dei partiti, che hanno manifestato la loro difficoltà a sostenere la fatica necessaria a dare questa spinta forte al mercato europeo dentro al mercato globale. In particolare, la Germania si è distinta per esprimere dubbi, come al solito, regressivi, dal mio punto di vista. C'è un equivoco forte, che più che i partiti alcuni Paesi devono chiarire e a quel punto avremo la forza per dare concretezza anche ai suggerimenti, che non sono scolpiti nella pietra, ma sono ottimi, che arrivano dal report Draghi", ha detto Salini.