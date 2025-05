Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar

In uno scenario evolutivo in continuo movimento, "resta una certezza: gli Stati Uniti erano e restano uno dei principali partner commerciali per l'Italia e per l'Unione europea". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell'informativa al Senato sulle conseguenze per il sistema produttivo italiano derivanti dall'introduzione dei dazi nei confronti dei paesi europei e sulle iniziative a tutela di imprese e occupazione. "Inoltre, gli Stati Uniti sono anche un alleato strategico. La nostra bussola deve restare l'area di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico per innescare una crescita globale sostenibile", ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: "L'obiettivo deve restare zero dazi da Europa e Usa. Dobbiamo poi accelerare sulla strada delle riforme europee, sulla quale riscontriamo ritardi non piu' giustificabili".