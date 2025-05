Dazi cinema, Cinecittà sfida Hollywood con tax credit e location

È questo l'aspetto che interessa maggiormente Trump e Hollywood, preoccupati entrambi dalla delocalizzazione delle produzioni. Al momento sono 30 i set delle produzioni cinematografiche attivi in Italia e di questi, oltre a una produzione tedesca, una francese e una romena, sono in corso le riprese per "The Dog Stars" per la regia di Ridley Scott prodotto dagli Usa. L'altra grande produzione Usa in corso è quella di Christopher Nolan che sta realizzando "The Odyssey" con Emma Thomas e con la loro Syncopy per Universal Pictures. Scott lavora dal 25 aprile e terminerà dopo due mesi di lavorazione: per fare il film, attori a parte, ha assunto oltre 400 lavoratori italiani e oltre 100 stranieri. Nolan per 12 settimane di riprese ha assunto 220 professionisti italiani e 250 statunitensi. Da inizio anno, secondo dati riferiti da addetti del settore, sarebbero stati 105 i set avviati in Italia, di questi poco più di una decina risultavano produzioni internazionali. Ma un quadro approfondito sulla situazione delle produzioni in Italia e sugli effetti economici è ancora complicato da delineare: "Noi ci stiamo lavorando ma per quanto riguarda il lavoro è un settore difficilissimo da monitorare anche per l'Inps" spiega la segretaria nazionale della Slc Cgil, Sabina Di Marco che tuttavia commenta: "resta il fatto che questo dibattito è surreale e imbarazzante: non solo l'idea dei dazi è antieconomica ma è la negazione stessa dell'idea della cultura che è senza confini, transnazionale".