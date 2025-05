Donald Trump e Mohammed bin Salman firmano un accordo economico strategico

Donald Trump e il principe ereditario di Riad, Mohammed bin Salman, hanno firmato importanti accordi, tra i quali uno economico strategico. E' quanto riferiscono i media Usa. La capitale dell'Arabia Saudita è stata la prima tappa del viaggio del presidente degli Stati Uniti in Medioriente, dove Trump intende anche cercare il modo per far finire la guerra a Gaza. Il tycoon intende presentare il piano per mettere fine al conflitto quando sarà in Qatar, secondo quanto scrive Haartez. Sul fronte commerciale, Usa e Cina sospendono i dazi per tre mesi.