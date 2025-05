Ripresi a Ginevra i colloqui fra Usa e Cina sui dazi

Stati Uniti e Cina hanno ripreso a Ginevra, in Svizzera, i colloqui sui dazi che hanno messo in difficoltà l'economia globale. Partecipano, fra gli altri, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, e il vicepremier cinese, He Lifeng. Due funzionari, che hanno parlato all'agenzia Associated Press in condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione, hanno confermato che i colloqui sono ripresi questa mattina. L'agenzia di stampa ufficiale cinese ha adottato un atteggiamento duro, affermando che la Cina "respingerà fermamente qualsiasi proposta che comprometta i principi fondamentali o mini la causa più ampia dell'equità globale", mentre il presidente Usa Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che si stavano facendo "grandi progressi" e ha persino suggerito la possibilità di un "reset totale".