Caduta del governo, i balneari: "Il decreto che ci riguarda venga stracciato come per i tassisti"

Dopo le dimissioni del

governo Draghi

concessioni balneari

"Morning News"

, un'altra questione che andrà ridiscussa dal nuovo esecutivo oltre a quella dei tassisti è quella legata alle, con il nodo legato alla definizione del "valore residuo" su cui si calcolano gli indennizzi.ha sentito alcuni titolari di concessioni balneari di Jesolo che hanno fatto diversi investimenti e si sentivano minacciati dai provvedimenti pensati per l'esecutivo uscente: "Speriamo che ci sarà un governo politico - spiega uno di loro, che poi chiede - perché non stralciare anche il decreto che ci riguarda come fatto per i tassisti?".

"Abbiamo speso e investito milioni di euro nelle nostre attività - aggiunge il titolare della concessione - e chiediamo che lunedì venga stracciato anche il decreto sulle concessioni, altrimenti scenderemo in piazza proprio come hanno fatto i tassisti".