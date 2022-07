Conte: "Alleanza col Pd, spetterà a loro. Di Maio distratto dalla formazione di un nuovo partito"

Giuseppe Conte

"Zona Bianca"

non ci sta a vestire i panni di chi ha dato il via alla crisi di governo senza una reale motivazione e apresenta una versione ben diversa, sostenendo di aver subito quanto accaduto nelle ultime ore in Parlamento, "in maniera sorprendente e incomprensibile".

"Noi abbiamo posto delle questioni, dei temi concreti, sollecitando il governo a confrontarsi con noi in Parlamento - esordisce il leader del

Movimento 5 stelle

Giuseppe Brindisi

sprezzante

in collegamento con la trasmissione di- Il presidente Draghi è statocontro di noi, è stato molto aggressivo".

Conte prosegue ribadendo di non essersi presentato in Parlamento con lo scopo di contrastare l'azione di governo, bensì pensando di "

rinnovare fino all'ultimo la fiducia

Lega

Forza Italia

per risolvere speditamente le urgenze". E invita tutti a non confondere gli atteggiamenti del M5s, ritenute "lineari e coerenti", rispetto ad altri protagonisti di questa vicenda, comeche hanno chiesto "la nostra esclusione e un rimpasto che avrebbe significato nuove poltrone".

Dopo aver presentato il suo punto di vista, condiviso anche da

Beppe Grillo

Luigi Di Maio

, Conte guarda alle prossime elezioni, dichiarandosi pronto a presentarsi ai cittadini per realizzare "le misure che mercoledì non sono state condivise". Nel mirino dell'ex premier c'è anche, colpevole a suo dire di essersi distratto dalla formazione di un nuovo partito.

Infine, sull'ipotesi di una

nuova alleanza con il Pd

, aggiunge: "Siamo oggettivamente progressisti e abbiamo un manifesto avanzato di misure che vanno in questa direzione. Chi vuole lavorare su queste misure non può che ritrovarsi a condividere e misurarsi con noi. Spetterà al Pd fare le sue scelte".