Draghi al Parlamento Ue: "Agire come fossimo un unico Stato"

"Per far fronte alle sfide, è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre di più come se fossimo un unico Stato". Lo dice l'ex presidente della Bce ed ex premier italiano Mario Draghi, nel suo intervento al Parlamento europeo a Bruxelles nell'ambito della Settimana parlamentare europea 2025. "La complessità della risposta politica che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza richiederà un livello di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori: governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento europeo - osserva -. Questa risposta deve essere rapida, perché il tempo non è dalla nostra parte, con l'economia europea che ristagna mentre gran parte del mondo cresce. La risposta deve essere commisurata alla portata delle sfide. E deve essere focalizzata sui settori che guideranno un'ulteriore crescita. Velocità, scala e intensità saranno essenziali".