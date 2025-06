Bankitalia, nel 2024 meno banconote stampate ma più falsi in circolazione

Nel 2024 la Banca d’Italia ha ridotto in modo significativo la produzione di banconote in euro, ma parallelamente è aumentato il numero di falsi scoperti in circolazione. Lo rivela la Relazione annuale dell’Istituto centrale che registra un calo del 6,3% della produzione complessiva delle banche centrali dell’Eurozona, scesa a 4 miliardi di pezzi.