Bankitalia, Panetta: "Incertezza dazi, a rischio un punto di Pil mondiale" | "Sforzo Ue su difesa non penalizzi crescita e welfare"

Presentando la relazione annuale sul 2024, Panetta ha detto che dobbiamo prepararci a "navigare in queste acque incerte, senza rinunciare ai nostri valori e senza restare indietro. Il sistema multilaterale che, pur sbilanciato e non privo di contraddizioni, cercava di risolvere i problemi in base a regole condivise, accogliendo le istanze comuni, è in crisi. Al suo posto, si sta imponendo un ordine multipolare in cui aumenta il peso dei rapporti di forza. Ne stanno risentendo persino le relazioni, storicamente molto strette, tra Stati Uniti ed Europa. Le affinità culturali e i legami economici che ci uniscono dovranno alla fine prevalere sugli attriti presenti".