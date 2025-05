Donald Trump e i dazi bloccati dal tribunale, che cosa succede ora

La Casa Bianca ha chiesto alla Corte di bloccare l'ordinanza di sospensione delle tariffe. Anche se la sentenza non riguarda alcuni beni specifici (come automobili, acciaio e alluminio) che rientrano in una fattispecie che non era argomento delle due cause intentate al tribunale federale di New York. Al momento, dunque, la Corte ha dato dieci giorni di tempo alla Casa Bianca per completare l'iter burocratico per sospendere i dazi, anche se alcuni sono già stati comunque sospesi (mentre altri non sono nemmeno mai entrati in vigore). E non è detto che il caso non possa arrivare fino alla Corte Suprema.