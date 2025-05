Donald Trump contro Harvard: "Vogliamo i nomi e i Paesi degli studenti stranieri"

Donald Trump torna a attaccare Harvard. "Perché Harvard non dice che quasi il 31% dei suoi studenti - scrive il presidente su Truth - proviene da Paesi stranieri, ma questi Paesi, alcuni dei quali per nulla amici degli Usa, non pagano nulla per l'istruzione dei loro studenti, né intendono mai farlo? Nessuno ce l'ha detto! Vogliamo sapere chi sono quegli studenti stranieri, una richiesta ragionevole visto che diamo a Harvard miliardi di dollari, ma Harvard non è esattamente disponibile. Vogliamo quei nomi e quei Paesi. Harvard ha 52.000.000 di dollari, usateli e smettetela di chiedere al Governo di continuare a concedervi soldi".