Trump contro Apple: "Ho un problema con Tim Cook che vuol produrre iPhone in India"

MAXI INVESTIMENTO APPLE IN USA

A febbraio Apple ha annunciato un maxi investimento proprio in Usa, per limitare le tariffe imposte dal Governo americano alle aziende che producono fuori dai confini federali. In particolare, l'azienda di Cupertino prevede di aprire una nuova fabbrica in Texas per costruire server per l'intelligenza artificiale. Ma ha anche deciso di dismettere la produzione degli iPhone in Cina, sempre per lo stesso motivo, spostando l'assemblamento dei device in India. Ed è questo che a Trump non va giù: "Non ci interessa che tu costruisca in India - ha detto parlando sempre del ceo di Apple - L'India sa badare a se stessa, vogliamo che tu costruisca qui".