Amministrazione Trump blocca le iscrizioni degli studenti stranieri a Harvard

L'amministrazione ha notificato la decisione ad Harvard dopo un tira e molla nei giorni scorsi sulla legalità di una richiesta di documenti nell'ambito dell'indagine condotta del Dipartimento per la sicurezza interna. "Vi scrivo per informarvi che, con effetto immediato, la certificazione del Programma Studenti e Visitatori di Scambio dell'università di Harvard è revocata", si legge in una lettera inviata all'università dalla segretaria per la sicurezza interna, Kristi Noem. Una copia della lettera è stata ottenuta dal New York Times.