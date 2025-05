Trump contro le università: quanti studenti italiani rischiano il rimpatrio?

Se dovessero venire meno gli stranieri, oltre un problema di libertà accademica e di pluralismo si porrebbe anche un problema di cassa per la prestigiosa istituzione americana. Per l’anno accademico 2024-2025, la retta annuale per un undergraduate ad Harvard è di 56.550 dollari ma per gli iscritti americani. Per gli studenti internazionali è di circa 99mila dollari all'anno. A queste cifre vanno aggiunte le spese per vitto, alloggio e altri costi aggiuntivi, per oltre 20mila dollari all'anno.