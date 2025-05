Usa, scienziata russa di Harvard accusata di contrabbando

Kseniia Petrova, una scienziata e ricercatrice russa impiegata presso l'Università di Harvard, è stata incriminata con un'accusa penale di contrabbando di merci nel Paese, e rischia l'espulsione dagli Stati Uniti. L'incriminazione rappresenta un'ulteriore stretta da parte dell'amministrazione del presidente Donald Trump in un caso che ha attirato l'attenzione internazionale di accademici e scienziati di tutto il mondo. Petrova, 30 anni, era già a rischio di espulsione per non aver dichiarato degli embrioni di rana che aveva portato negli Stati Uniti dalla Francia lo scorso febbraio.