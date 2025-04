Fuga di talenti nelle aziende: Italia ultima in Europa nel trattenerli, quattro dipendenti su dieci pronti a lasciare

L'Italia si posiziona come fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la capacità di trattenere i talenti nelle aziende. Secondo il rapporto "European Workforce Study 2025" di Great Place to Work, che ha raccolto opinioni di circa 25mila lavoratori in 19 paesi europei, ben il 40% dei dipendenti italiani dichiara di voler cambiare occupazione nel corso dell'anno. Questo dato colloca il nostro paese al primo posto di questa preoccupante classifica, superando Francia e Polonia (38%), Portogallo (37%) e Irlanda (35%).