Gender pay gap, le donne con partite Iva guadagnano il 18,3% in meno dei colleghi uomini

Secondo lo studio, i lavoratori autonomi uomini guadagnano mediamente il 18,3% in più rispetto alle colleghe donne, con una differenza che si traduce in 3.343 euro annui. Il fenomeno appare già evidente all'inizio della carriera, con un divario del 7,4% nella fascia d'età 18-24 anni, per poi accentuarsi significativamente nella fascia 25-35 anni (20,6%) - periodo che coincide spesso con la maternità - fino a raggiungere il picco del 28,5% tra i 55 e i 65 anni, dove gli uomini guadagnano in media 5.886 euro in più all'anno.