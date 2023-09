Coldiretti: "In Italia un'impresa su quattro è guidata da donne"

Gender gap resta Secondo la Coliretti, la situazione delle donne nel mondo del lavoro si sta evolvendo positivamente, anche se persiste ancora un pesante gender gap come conferma l'ultimo censimento Istat, dal quale emerge che la percentuale di aziende agricole al femminile è salita solo al 31,5%, anche se la cifra è in costante crescita.

Le donne nel settore agricolo L'analisi della Coldiretti rileva che le donne hanno un rinnovato fascino per il settore dell'agricoltura perché sono convinte che quest'ultimo sia diventato capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, anche per le loro.

Sicilia ha più aziende agricole femminili l maggior numero di imprese agricole femminili in assoluto lo troviamo in Sicilia con più di 25mila imprese di donne ma sul podio salgono anche Puglia e Campania, che vantano rispettivamente più di 23mila e più di 21mila aziende rosa.

Le attività delle donne nel settore agricolo La presenza femminile in campagna sta rivoluzionando il lavoro nei campi perché le donne sono capaci di spaziare da un'attività all'altra: dall'allevamento alla coltivazione, dal florovivaismo all'agriturismo, dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta. Oltre il 50% di donne svolge più di una di queste mansioni di produzione primaria.

Molte donne si dedicano anche alle attività sociali: dalla fattoria didattica agli agriasilo, ma anche importanti iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne meno fortunate, spesso vittime di violenze.

Le imprenditrici agricole Le imprenditrici agricole sono giovani e con un'alta professionalità, tanto che una su quattro è laureata, continua Coldiretti, peraltro sempre più spesso non in indirizzo agrario. Molte donne scelgono, infatti, l'agricoltura dopo percorsi di studio o esperienze in settori molto diversi, anche per cambiare vita.

Le donne valorizzano le aree rurali Le donne creano legami forti con il territorio e sono un vero e proprio presidio per la sopravvivenza e la valorizzazione delle aree rurali. "La presenza femminile alla guida delle imprese è più alta in agricoltura rispetto agli altri settori con una spinta all'innovazione che non ha eguali con nuove attività che nelle aree rurali colmano spesso la carenza di servizi alla comunità", ha affermato il presidente Ettore Prandini.