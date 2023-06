Lavoro, nelle aziende tecnologiche solo il 29% è donna

Stando a LinkedIn, la pandemia di Covid-19 ha ampliato il gender gap tra uomini e donne quando si tratta di posizioni rilevanti in questo settore di lavoro: "Le donne sono state quelle più pesantemente colpite dagli shock del mercato. Nel 2022 e nel 2023, le carriere femminili hanno subito ancora una volta il peso maggiore del rallentamento. Nel primo trimestre del 2023, la percentuale di donne in ruoli dirigenziali è scesa al 32%, lo stesso livello minimo raggiunto durante la pandemia del 2020".

Dati come nel 2021

I dati del social dei professionisti mostrano che l'assunzione di donne in ruoli di leadership è scesa ai livelli del 2021 in tutte le principali economie. "Sappiamo che questi problemi sono sistemici e che richiedono quindi una risposta sistemica" le parole di Sue Duke, Head of Global Public Policy in LinkedIn. "Pratiche di assunzione inclusive, visibilità delle donne nei posti di lavoro più importanti e opportunità di aggiornamento e di crescita professionale, in particolare nei settori ad alto rendimento come quello delle stem, contribuiranno a invertire questa preoccupante tendenza, ma dobbiamo agire subito"