Gender gap: gli otto pregiudizi che rallentano la donna sul lavoro

Il mondo del lavoro è uno degli ambiti in cui le donne si sentono più limitate e discriminate da stereotipi e retaggi di stampo maschilista: in particolare ne sono stati individuati otto che ancora le lavoratrici di sesso femminile sentono pesare sulla loro pelle.

Gli otto stereotipi che penalizzano le donne sul lavoro:





· 1: "Le donne non hanno o hanno meno ambizioni";



- 2: "La maternità non è compatibile con una posizione di leadership";



· 3: "La donna è invisibile" o "Non riusciamo a trovare candidate donne competenti nel pool di talenti";



· 4: "Le donne non sono propense al rischio";



· 5: "Il lavoro part-time non è compatibile con i ruoli di leadership";



· 6: "Le disuguaglianze di genere si riscontrano soprattutto ai vertici aziendali";



· 7: "Esistono lavori da uomini";



· 8: "Le quote non sono basate sul merito, sono ingiuste nei confronti degli uomini e rischiano di spingere le donne incompetenti in posizioni chiave".