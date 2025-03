SOCIAL MEDIA Stipendi in calo ma non per tutti: su Instagram un influencer può chiedere per un post anche 50mila euro

Se i salari reali italiani sono più bassi di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008, il mercato dell'influencer marketing viaggia su altri numeri, con sempre più spazio per i nano e micro creator che parlano a community piccole ma molto selezionate