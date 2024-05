Anche Pantene "abbandona" Chiara Ferragni, al suo posto una "sosia"

La nuova campagna senza Chiara

Ferragni è una delle ambassador del brand di lunga data (dal 2016) ma la scelta della Mond come nuova testimonial non appare come una novità assoluta: la modella israeliana aveva infatti già pubblicato sulla propria pagina Instagram le prime immagini della campagna a gennaio. Ma certo la notizia della nuova pubblicità senza Ferragni arriva dopo che la imprenditrice digitale non è stata confermata nel cda di Tod's e ha interrotto altre collaborazioni come quella con le Cartiere Pigna.