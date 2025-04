Silvia Zanella: "Non siamo il nostro lavoro, basta stare male per impieghi tossici"

Dopo la pandemia è emersa più chiaramente la voglia di separare lavoro e vita privata. Tuttavia, molte aziende sembrano non accettare questo cambiamento, specialmente quando sono i giovani a porre dei limiti. Come risponde a chi sostiene che le nuove generazioni "non vogliono più fare sacrifici" o "non hanno voglia di lavorare"?

Le nuove generazioni non rifiutano il lavoro, ma cercano un equilibrio tra vita privata e professionale. E non solo loro, si tratta di un cambio di paradigma che segna tutte le età, anche a fronte di un patto lavoratore/azienda che non offre più le garanzie di un tempo. In più, l'emergenza covid ha dimostrato che è possibile lavorare efficacemente anche da remoto. I giovani vogliono lavorare in modo intelligente, non sacrificare la loro salute mentale e il loro benessere. Non si tratta di mancanza di voglia di lavorare, ma di voler lavorare in condizioni che permettano di vivere bene.