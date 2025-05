Londra chiude ai giovani stranieri

"Credo che si perdano opportunità per studenti europei. Non sono un rischio migratorio. I rischi migratori sono altri. Quindi mi auguro che i nostri giovani possano continuare a studiare l’inglese anche in Gran Bretagna, perché poi il danno sarà soprattutto per i britannici, non per non avere questi ragazzi", il commento del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.